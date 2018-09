ATALANTA, RICORSO RESPINTO: GASPERINI SALTA IL MILAN

20/09/2018

Confermata la squalifica di Gian Piero Gasperini, il tecnico dell'Atalanta domenica alle 18:00 non potrà sedersi in panchina contro il Milan. La Corte Sportiva d'Appello della Figc ha respinto il ricorso del club nerazzurro contro lo stop di una giornata per l'allenatore dei bergamaschi, squalificato dal Giudice sportivo per aver bestemmiato durante la gara contro la Spal.