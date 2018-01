ATALANTA, PRIMO GIORNO DI ALLENAMENTI PER RIZZO

16 gennaio 2018

L'Atalanta ha ripreso gli allenamenti in vista della prossima sfida di campionato in programma domenica contro il Napoli. Squadra al completo agli ordini del tecnico Gasperini, che ha potuto contare anche sul primo giorno di campo in nerazzurro del centrocampista Luca Rizzo, da poco arrivato in prestito dal Bologna dopo aver vestito la maglia della Spal nella prima parte della stagione.