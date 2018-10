ATALANTA, PERCASSI: "VAR? SE USATA COSI' E' INUTILE"

01/10/2018

"Se la Var non viene utilizzata, meglio lasciar perdere. Mi pare che quest'anno non se ne faccia un uso in linea con le sue finalità". Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, dice la sua sulla tecnologia a bordo campo all'indomani del caso del rigore concesso alla Fiorentina sul presunto contatto fra Toloi e Chiesa: "A Firenze abbiamo giocato una grande partita e siamo stati capaci di mettere in difficoltà una grande squadra, perdendo per un episodio che abbiamo già commentato abbastanza".