ATALANTA, PERCASSI: "SPECIALE FAR RISULTATO A SAN SIRO"

23/09/2018

Luca Percassi, ceo dell'Atalanta, ha commentato a fine gara il pari dei nerazzurri contro il Milan: “Far risultato a San Siro è complicato e ha un sapore speciale. Siamo contenti perché dopo un primo tempo difficile, la squadra ha fatto un grande secondo tempo. Siamo fiduciosi e ripartiamo da questo. Rinnovo Gasperini? Lo abbiamo fatto per tutti, il nostro è un rapporto di grande fiducia. È l’uomo giusto, siamo contenti che abbia sposato il nostro progetto. Voleva essere un ulteriore attestato di stima. L’Atalanta è una provinciale, siamo contenti di esserlo e vogliamo mantenere questa dimensione. Noi facciamo il nostro lavoro, sappiamo di aver la necessità di lavorare sui ragazzi. Poi ci sono ragazzi come Gomez che danno molta tranquillità che permettono di far crescere i più giovani come Gollini o altri che hanno giocato meno. L’Atalanta è una società che deve puntare sui ragazzi. L’Europa? L’Atalanta deve sempre pensare alla salvezza come primo obiettivo, nella convinzione di aver messo a disposizione dell’allenatore una rosa competitiva. Ci siamo resi conto che il campionato è molto complicato e l’Atalanta non può sottovalutare nessuno. Andare a giocare ovunque è complicato, ragioneremo sempre sulla salvezza”.