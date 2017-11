ATALANTA, PERCASSI: "PRIORITA' E' E RESTA IL CAMPIONATO"

9 novembre 2017

"La priorità è e resta il campionato, sperando di salvarci: è il nostro primo obiettivo e sta all'allenatore gestire l'impegno anche sul fronte europeo, soprattutto sul piano fisico". Lo ha detto il presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi, a margine della presentazione del piano di riqualificazione dello stadio Atleti Azzurri d'Italia. Per quanto riguarda l'Europa League, e in particolare la prossima trasferta a Goodison park contro l'Everton, ha aggiunto, "in Europa abbiamo davvero tanto da imparare, quella che ci siamo conquistati è una grandissima opportunità".