ATALANTA: PALOMINO PROSEGUE CON IL RECUPERO

21 dicembre 2017

Nessun giorno di riposo per l'Atalanta dopo la vittoria per 2-1 in Coppa Italia sul Sassuolo. Nel pomeriggio la squadra si è ritrovata a Zingonia per iniziare a preparare la sfida difficile di San Siro contro il Milan in programma sabato alle 18. Gasperini ha diviso la squadra in due gruppi in base al minutaggio di ieri: lavoro defaticante per chi ha giocato; partitella contro una formazione mista del settore giovanile per gli altri. Palomino ha proseguito con il programma di recupero.