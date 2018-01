ATALANTA: PALESTRA, TATTICA E PARTITELLA

24 gennaio 2018

L'Atalanta continua la preparazione in vista della sfida contro il Sassuolo, in programma al Mapei Stadium sabato alle 18. La squadra nerazzurra ha sostenuto un allenamento al centro Bortolotti di Zingonia. Esercizi in palestra, tattica e partitelle su campo ridotto. Questo il programma della seduta diretta nel pomeriggio da mister Gasperini.