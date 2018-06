ATALANTA, MASIELLO: "ABBIAMO FATTO UNA STAGIONE DA 10"

3 giugno 2018

Il giocatore dell'Atalanta Andrea Masiello riceve il premio "Man of The Month". Per l'occasione Masiello torna sulla stagione vissuta dai canali ufficiali del club: "Innanzitutto è sempre un piacere ricevere un simile riconoscimento perché arriva dall'apprezzamento dei tifosi. E vuol dire che si è fatto qualcosa di buono. Lo voglio dividere con tutta la squadra". Sul campionato terminato: "Abbiamo fatto una stagione da 10, spingendo al massimo per qualificarci ancora all'UEFA Europa League. Non era per niente facile confermarsi e centrare per il secondo anno consecutivo la qualificazione europea. Ma alla fine – conclude Masiello - ce l'abbiamo fatta, per noi, per la società e per tutta la città".