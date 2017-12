ATALANTA, L'UNICO DUBBIO È PALOMINO

28 dicembre 2017

L'ultima sfida del girone d'andata è alle porte, l'Atalanta sul campo di Zingonia si è allenata nel pomeriggio per preparare al meglio la gara in programma sabato alle 15 contro il Cagliari. Seduta a porte chiuse con esercizi in palestra, lavoro con la palla, tattica e partitella su campo ridotto. A parte il solo Palomino, oramai certo del forfait nella gara contro i sardi. Per domani è prevista la rifinitura ancora a porte chiuse.