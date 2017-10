ATALANTA IN RITIRO A ZINGONIA

29 ottobre 2017

L'Atalanta, al rientro dalla trasferta di Udine, resta in ritiro al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia con tutti i suoi effettivi. In vista della preparazione alla prima giornata di ritorno del Group E di Europa League, giovedi' 2 novembre a Nicosia contro l'Apollon Limassol, dunque, niente rompete le righe per i giocatori, reduci dalla sconfitta in rimonta con l'Udinese dell'ex Gigi Delneri. Gli uomini a disposizione dell'allenatore Gian Piero Gasperini pernotteranno nelle camere presso la sede sociale. In calendario, per adesso, di sicuro c'e' solo l'allenamento di lunedi' mattina. Mercoledi' alle 9 la partenza in aereo da Orio al Serio per Larnaca.