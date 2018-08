ATALANTA, I CONVOCATI PER IL FROSINONE: OUT PALOMINO

19/08/2018

Sono 21 i giocatori convocati dall'allenatore del'Atalana Gian Piero Gasperini per l'esordio in campionato contro il Frosinone, in programma allo stadio di Bergamo domani sera alle 20,30. Agli infortunati si aggiunge Palomino. Assente il neo acquisto Rigoni, ancora senza transfer. Questo l'elenco: Ali Adnan, Barrow, Berisha, Castagne, Cornelius, de Roon, Djimsiti, Freuler, Gollini, Gomez, Gosens, Hateboer, Mancini, Masiello, Pasalic, Pessina, Reca, Rossi, Toloi, Valzania, Zapata.