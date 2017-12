ATALANTA, I CONVOCATI DI GASPERINI PER IL MILAN

22 dicembre 2017

Domani sera il grande evento a San Siro per l'Atalanta in casa del Milan, Gian Piero Gasperini per l'occasione ha convocato 24 giocatori: Bastoni, Berisha, Caldara, Castagne, Cornelius, Cristante, De Roon, Freuler, Gollini, Gomez, Gosens, Haas, Hateboer, Ilicic, Kurtic, Mancini, Melegoni, Orsolini, Petagna, Rossi, Schmidt, Spinazzola, Toloi e Vido.