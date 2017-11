ATALANTA, HAAS: "POSSIAMO FARE RISULTATO A SAN SIRO"

18 novembre 2017

Nicolas Haas ha debuttato con la maglia dell'Atalanta nell'ultima partita disputata dagli orobici contro la Spal: il 21enne svizzero sembra un ragazzo promettente e al sito ufficiale del club nerazzurro ha spiegato: “Sono stato felice per l'esordio, quando sono arrivato all'Atalanta, sapevo che sarebbe stato difficile giocare subito perché davanti ho giocatori forti. Ma io sono qui per lavorare, crescere, imparare il calcio italiano. Spero di riuscire a fare quello che ha fatto Freuler”. Domani la sfida a San Siro contro l'Inter: “Per me - spiega Haas - è già un sogno essere in una squadra che gioca questo genere di partite, in stadi come quello di San Siro, contro le migliori formazioni italiane e all'estero, squadre di cui sentivo parlare quando ero bambino. Sarà sicuramente una partita difficile, ma abbiamo le qualità anche per fare risultato a San Siro”.