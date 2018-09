ATALANTA, GASPERINI: "RIPARTIAMO CON CORAGGIO E UMILTÀ"

22/09/2018

"Il Milan ha un ottimo livello tecnico, ha inserito Higuain in una squadra già forte ed è in un buon momento. Ma io devo pensare soprattutto all'Atalanta e a come affronteremo la partita. In questo momento la nostra preoccupazione deve essere quella di giocare bene, essere solidi e difficili da superare". Così Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, alla vigilia della sfida di San Siro con i rossoneri. Nerazzurri che proveranno a rialzarsi dopo le sconfitte con Cagliari e Spal: "Hanno fatto scattare un campanello d'allarme, dobbiamo ritrovare le nostre caratteristiche e ripartire da quello che sappiamo fare", ha sottolineato. "Il campionato ci mette di fronte alla realtà, abbiamo bisogno di fare dei piccoli adattamenti e di trovare la nostra dimensione. Guardiamo partita per partita e - ha aggiunto - vediamo la nostra forza sul campo. Ripartiamo dal match col Milan con coraggio e umiltà".