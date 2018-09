ATALANTA, GASPERINI: "RIGORE INCONCEPIBILE, CHIESA DEVE ESSERE PUNITO PER LE SIMULAZIONI"

30/09/2018

Gian Piero Gasperini è ancora infuriato per il rigore concesso alla Fiorentina: "Penso che la partita sia stata condizionata da quell’episodio, la Fiorentina ha fatto sua la gara con quello. Siamo andati parecchie volte vicini al gol". L'allenatore dell'Atalanta ha anche chiesto scusa al collega avversario per lo scontro verbale di fine partita: "Penso sia più colpa mia che di Pioli. Nel salutarci ho detto a lui che non c’era il rigore a Milano così come non c’era quello di oggi. Nel farlo, a fine partita si usano anche toni un po’ diversi". Poi l'attacco a Chiesa: "È un rigore inconcepibile per l’era moderna, con tutte queste telecamere, è chiaramente una simulazione fatta da un ottimo giocatore. Chiesa ha l’abitudine di fare questi gesti e deve cominciare a pagarli invece di essere premiato".