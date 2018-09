ATALANTA, GASPERINI: "PRESTAZIONE FARFUGLIATA"

02/09/2018

"Una prestazione generosa ma farfugliata". Gian Piero Gasperini sintetizza cosi' i perche' della sconfitta della sua Atalanta, gia' provata dalle delusioni di coppa: "Non parlerei di scorie di Copenaghen, perche' c'era voglia di ripartire - spiega -. Le difficolta' in campo, non altro, sono state la causa di questa prestazione generosa ma farfugliata. Stasera e' venuta meno la nostra consueta capacita' di organizzazione". Il tecnico nerazzurro non gradisce domande sull'esclusione dai titolari di Gomez: "Non posso commentare ogni volta perche' tengo fuori l'uno e l'altro, non devo dare giustificazioni alle mie scelte. Ho tanti giocatori e non li ho presi al bancone del bar", commenta secco.