ATALANTA, GASPERINI: "OGGI DANNEGGIATI DAL VAR"

5 novembre 2017

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha analizzato così il pareggio ottenuto in casa contro la SPAL: "Non abbiamo fatto male, siamo andati anche in vantaggio, poi, però, siamo calati e nella ripresa abbiamo subito gol. L’espulsione di Freuler ci ha messo in difficoltà: dal campo mi è sembrato di vedere un rimpallo, il piede era basso e non c’era cattiveria, per me non era da rosso. Se si usa il VAR anche in queste occasioni, con l’arbitro vicino all’azione, si può parlare di un danno notevole. Quello di Freuler non è un fallo violento. Obiettivo? Noi non possiamo competere per l’Europa in campionato, ma non ha senso creare aspettative: stiamo facendo quello che si può fare. La sosta, in questo momento, ci fa comodo".