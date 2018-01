ATALANTA: GASPERINI "HO VISTO TANTA QUALITA' E SICUREZZA"

27 gennaio 2018

"Il Sassuolo è una squadra cha ha dei valori, abbiamo fatto bene fin dal primo tempo". Così l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini dopo la vittoria contro il Sassuolo. "Ho visto tanta qualità e sicurezza. Ho chiesto di avere più fiducia rispetto al Napoli nell'avere più palla a terra e nel partecipare tutti. Una risposta ottima grazie al risultato", ha aggiunto il tecnico nerazzurro. Sui tre episodi in cui è intervenuto il VAR: "Quando ci sono due-tre episodi e si sta fermi per così tanto tempo non fa piacere a nessuno".