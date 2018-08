ATALANTA, GASPERINI: "EUROPA E' LA PRIORITA'"

15/08/2018

"L'Europa adesso è la priorità". Lo ha detto Giampiero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, intervenuto ai microfoni di Sky Sport. "I preliminari si sono rivelati davvero impegnativi, adesso entriamo nella fase in cui giocheremo 6 volte in due settimane. CSKA o Copenaghen sono due avversari non facili da superare e servirà la miglior Atalanta. In campionato avremo invece Roma, Frosinone e Cagliari. Insomma, siamo già alle partite che contano e non si può aspettare", ha aggiunto. "L'anno scorso con le coppe abbiamo perso dei punti, mentre abbiamo fatto meglio nel girone di ritorno. E' vero che l'Europa ti toglie tante energie, ma ti dà tanto sotto altri aspetti. In queste tre settimane l'Europa è il primo obiettivo, cercando di recuperare energie mentali", ha ribadito Gasperini. A proposito delle ultime ore di mercato: "Per me è chiuso perché ormai non c'è piu' tempo. Ora si guarda avanti perché indietro non si può tornare. Vuol dire che andremo avanti così e faremo quello che c'è da fare".