ATALANTA, GASPERINI: "CON LA SPAL UNA PARTITA DIFFICILE"

16/09/2018

"Ci aspetta una partita difficile che andrà interpretata bene. La Spal è partita forte, è una squadra solida che dà del filo da torcere a tutti ed è circondata da entusiasmo. Ma abbiamo già giocato in ambienti entusiasti. Noi vogliamo ripartire bene e soprattutto avere una nostra identità di gioco perché questa è sempre stata un nostro punto di forza". Queste le parole di Gian Piero Gasperini alla vigilia della sfida contro la squadra emiliana. L'allenatore dell'Atalanta ha poi fatto una previsione sul proseguio della stagione: "La sensazione dopo questo inizio di campionato, è che molte squadre si sono rinforzate e che ci sarà un grande equilibrio. Per noi è importante in questo momento avere solidità e un atteggiamento ben preciso, perché poi sono queste le cose che ti danno fiducia nel proseguo del campionato".