ATALANTA: GASPERINI "CHIUDIAMO BENE UN GRANDE 2017"

29 dicembre 2017

L'Atalanta vuole chiudere in bellezza un 2017 che ha segnato anche il ritorno in Europa, per farlo Gian Piero Gasperini alla vigilia del match con il Cagliari ha spiegato: “Girare a quota 30 punti ci darebbe modo di chiudere davvero l'anno in bellezza. A inizio campionato non sapevamo quanto l'Europa League ci avrebbe potuto condizionare, ma la squadra è cresciuta. Per girare a 30 punti, però, bisogna battere il Cagliari e non sarà facile perché parliamo di una squadra che ha dei valori. Parliamo di una partita molto insidiosa”. Prima il Cagliari allo stadio Atleti Azzurri d'Italia a Bergamo, poi la trasferta al San Paolo martedì per i quarti di finale di Coppa Italia contro il Napoli e alla Befana a Roma contro i giallorossi. Un ciclo davvero terribile: “Delle tre, la partita di domani è quella più importante. Pensiamo prima al Cagliari e poi penseremo al resto. Il 2017 è stato un anno straordinario per l'Atalanta e merita di essere chiuso bene. Siamo in corsa su tutti fronti e speriamo di ripeterci anche nel 2018”.