ATALANTA, GASPERINI: "A ROMA POCO TURNOVER"

26/08/2018

L'Atalanta alla vigilia del Monday Night con la Roma recupera Palomino, ma Gian Piero Gasperini getta acqua sul fuoco in tema di turnover. "E' vero che giovedì ci giochiamo a Copenaghen il passaggio ai gironi, ma all'Olimpico c'è una grande squadra da affrontare davanti a molto pubblico e vogliamo farlo al meglio - puntualizza il tecnico nerazzurro -. Davanti abbiamo più soluzioni, dietro per Palomino sarebbe utile rientrare anche in funzione dell'Europa League". Un commento su due possibili new entry nella formazione: "Rigoni sotto l'aspetto atletico mi ha fatto una buona impressione e visto che non puo' giocare in coppa sarebbe bene fargli fare minuti, anche se il problema nel suo caso è la collocazione sul campo. Esterno, al posto di Gomez o in mezzo? Non abbiamo avuto tempo per provare queste soluzioni. Ali Adnan, al contrario, non mi sembra in condizioni perfette e non gioca una partita da tempo. Di sicuro non me la sento di modificare l'assetto della squadra dopo due anni".