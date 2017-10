ATALANTA, GASP: "FACCIAMO MEA CULPA"

29 ottobre 2017

Gian Piero Gasperini commenta con grande rammarico la sconfitta di Udine. "Una sconfitta che è la sintesi del nostro momento, non particolarmente favorevole anche a causa di qualche nostra disattenzione. Così stiamo rimpiangendo ogni volta il risultato - ha spiegato l'allenatore dell'Atalanta - "Fisicamente stiamo bene, sicuramente pesano di più le energie nervose che disperdiamo. Non giochiamo in campionato con la stessa energia come l'anno passato. Ci facciamo rimontare con troppa facilità, a differenza dell'Europa League. Perdere come fatto oggi ci costringe a fare mea culpa".