ATALANTA, DUE ALLENAMENTI DIVERSI PER PALOMINO

27 dicembre 2017

L'Atalanta si è ritrovata sul campo di Zingonia per iniziare gli allenamenti in proiezione della partita contro il Cagliari, in programma sabato a Bergamo alle ore 15. Gasperini ha programmato una doppia seduta di lavoro: in quella della mattina Palomino si è allenato regolarmente con il resto dei compagni, nel pomeriggio invece ha seguito un programma di lavoro personalizzato. Domani seduta a porte chiuse.