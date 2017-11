ATALANTA: DOMANI LA RIPRESA

13 novembre 2017

L'Atalanta ha esaurito i giorni di riposo: i nerazzurri riprenderanno gli allenamenti domani pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia per preparare la partita contro l’Inter, in programma a San Siro domenica prossima alle ore 20,45. La squadra si allenerà sul campo non provvisto di tribuna, dunque la seduta di lavoro non sarà visibile al pubblico. Il sito ufficiale della società orobica, intanto, ha festeggiato Remo Freuler che si è qualificato con la Svizzera allenata dall'ex laziale Petkovic ai prossimi Mondiali.