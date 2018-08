ATALANTA, DJIMSITI: "VITTORIA DI FIDUCIA, TESTA ALL'EUROPA LEAGUE"

21/08/2018

"E' stata una prestazione da 10. Abbiamo iniziato molto bene il campionato, non abbiamo preso gol ed è stato molto importante per noi. Nessuna partita è semplice, il Frosinone aveva giocatori nuovi ma con esperienza in A. Alla prima occasione hanno preso un palo, ma poi abbiamo preso la partita in mano". Così Berat Djimsiti, intervenuto ai microfoni del sito ufficiale dell'Atalanta, ha commentato la vittoria ottenuta alla prima di campionato contro il Frosinone. Ora testa al preliminare di Europa League, giovedì alle 20 contro il Copenaghen: "Copenaghen? Questa vittoria dà fiducia, abbiamo creato tanto e potevamo fare di più del 4-0. Andremo ad affrontare una squadra diversa, ma proveremo a vincere al Mapei Stadium perché poi in Danimarca sarà difficile. Andiamo avanti fiduciosi".