ATALANTA, DE ROON TITOLARE CON L'INTER

17 novembre 2017

L'Atalanta prosegue la preparazione in vista della delicata sfida che vedrà gli orobici affrontare l'Inter, domenica a San Siro alle ore 20,45. Seduta mattutina per la truppa seguita attentamente dal tecnico Gian Piero Gasperini che ha diretto l'allenamento al centro Bortolotti di Zingonia. Ancora lavoro differenziato per Spinazzola. De Roon dovrebbe partire titolare.