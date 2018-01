ATALANTA, DE ROON: "MI SPIACE PER QUEL ROSSO"

7 gennaio 2018

“Mi dispiace per il cartellino rosso, è stata una vittoria importante ed altrettanto spettacolare. Sono molto contento per il mio primo gol stagionale. Voglio ringraziare la squadra per il grande sforzo, abbiamo meritato la vittoria!”. Lo scrive Marten de Roon su Twitter. De Roon era stato espulso al 44' del primo tempo nel corso di Roma-Atalanta, quando la squadra nerazzurra era in vantaggio per due reti a zero. Il rosso a De Roon (doppia ammonizione) aveva fatto infuriare il tecnico Gasperini, espulso anche lui per proteste.