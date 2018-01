ATALANTA, DA DOMANI AL LAVORO PER IL NAPOLI

15 gennaio 2018

Riposo finito, l'Atalanta tornerà al lavoro domani con una seduta pomeridiana. Appuntamento alle 14 al Centro Bortolotti di Zingonia per il primo allenamento della settimana. Il tecnico Gasperini comincerà così la preparazione alla gara con il Napoli, in programma allo stadio di Bergamo domenica alle 12,30. Alla ripresa saranno assenti Bastoni e Melegoni, impegnati con l'U19 italiana come Del Prato e Mallamo.