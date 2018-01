ATALANTA, CORNELIUS: "VITTORIA IMPORTANTE"

7 gennaio 2018

“Questa vittoria è davvero molto importante perché nell’ultimo match di serie A abbiamo perso tre punti in quella gara casalinga che avremmo potuto vincere. Contro la Roma abbiamo vinto e per noi è stato importante conquistare tre punti in trasferta”. Il commento del bomber dell’Atalanta, Andreas Cornelius autore di un gol contro i giallorossi.