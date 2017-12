ATALANTA AL LAVORO, DOMANI SI PARTE PER NAPOLI

31 dicembre 2017

L’Atalanta è tornata subito in campo, stamattina, per smaltire le fatiche dopo la sconfitta casalinga giunta ieri allo stadio Atleti Azzurri d’Italia contro il Cagliari. I nerazzurri sono tornati subito al lavoro per preparare la sfida di Tim Cup contro il Napoli, in programma martedì 2 gennaio al San Paolo. Questa mattina mister Gasperini ha diretto una seduta d’allenamento al centro Bortolotti di Zingonia sottoponendo i calciatori a differenti carichi di lavoro in base al minutaggio di ieri. Domani, dopo aver sostenuto una seduta d’allenamento a Zingonia, la squadra si trasferirà a Napoli.