ATALANTA AL COMPLETO, DOMANI SI PARTE PER ROMA

4 gennaio 2018

Allenamento al centro Bortolotti di Zingonia per l'Atalanta. Questo pomeriggio il tecnico Gian Piero Gasperini, in vista della sfida in casa della Roma in programma sabato alle 18, ha diretto una seduta d'allenamento con la squadra al completo: esercizi in palestra, tattica e partitelle su campo ridotto. Domani pomeriggio la prima squadra sosterrà l'allenamento di rifinitura a porte chiuse e, a seguire, partirà per Roma.