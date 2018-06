ATALANTA A CRISTANTE: "AUGURI PER LA TUA NUOVA AVVENTURA"

8 giugno 2018

L'Atalanta, attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, ha comunicato la cessione temporanea alla Roma di Bryan Cristante con obbligo di riscatto. Al centrocampista classe '95, sbarcato a Fiumicino nella serata di mercoledì, la società bergamasca rivolge i ringraziamenti "per quanto fatto nella sua permanenza in nerazzurro contraddistinta da grande professionalita' e serietà. A Bryan i migliori auguri per la sua nuova avventura".