ASTORI, REPLICA DELLA FAMIGLIA: "NON SAPEVAMO NULLA, CHIEDIAMO RISPETTO"

13/06/2018

Proseguono gli accertamenti della Procura di Firenze sulla morte del capitano viola Davide Astori. Dopo le notizie trapelate negli ultimi giorni sulla perizia medico-legale, la famiglia ha voluto replicare tramite le colonne del Corriere dello Sport: "Le notizie diffuse nei giorni scorsi delle quali, peraltro, non si conoscono le fonti, risultano estremamente confuse, talvolta contraddittorie o superficiale e dunque fuorvianti, poiché tutte le informazioni desunte da approfondimenti clinici e relazioni medico-legali sono ancora secretate dalla Procura di Udine, al punto che neppure la nostra famiglia, ad oggi unica coinvolta nella vicenda, ne è a conoscenza. Per questo e in segno di rispetto per Davide, oltre che per tutti noi, e senza dimenticare lo straordinario affetto che ci avete riservato in questi mesi, chiediamo che venga mantenuto il silenzio più rigoroso relativamente alle indagini in corso da parte della stessa procura. Certi che comprendiate le ragioni della nostra richiesta, dettata dalle estreme difficoltà del momento, Vi ringraziamo. Famiglia Astori".