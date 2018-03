Astori 'diventa' Astolfi: speaker del Curi licenziato

21 marzo 2018

Sbaglia il nome di Davide Astori: licenziato in tronco. Costa carissimo l'errore allo speaker dello stadio Curi di Perugia, Francesco Bircolotti: il presidente del club umbro, Massimiliano Santopadre, lo ha cacciato dopo che per due volte ha pronunciato il nome 'Astolfi' invece di Astori prima del minuto di raccoglimento in memoria del capitano della Fiorentina in occasione del recupero di Serie B del 6 marzo tra Perugia e Brescia.

L'episodio ha fatto infuriare il presidente del Perugia. Come riferisce 'Umbria 24', il giorno dopo Bircolotti è stato convocato via sms in sede, dove gli è stato comunicato il licenziamento. A partire dalla partita successiva, il suo posto è stato preso da Marco Taccucci. L'ormai ex speaker del Curi si è detto "dispiaciutissimo" per l'errore, di cui non riesce darsi una spiegazione razionale, se non dovuta alla concitazione del momento.