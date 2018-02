Asta per Milinkovic Savic: il serbo può vincere il duello con Pogba

27 febbraio 2018

Sergej Milinković-Savić is the new Paul Pogba. Scritto in inglese, la lingua internazionale per eccellenza, l'unica in grado di valere come pass in tutto il mondo. Perché i due colossi con piedi da ballerini hanno cittadinanza ovunque, anche se oggi il primo sembra di poter conquistare il globo, mentre il secondo, dalla pressione che il globo esercita su di lui, è costretto a difendersi ogni settimana. Anche perché, forse, Milinkovic è addirittura superiore. O, comunque lo può diventare. Con Claudio Lotito che, nel mentre, ha già toccato vette inesplorate di felicità, con i club più ricchi del mondo pronti a darsi battaglia per acquistarlo in estate.