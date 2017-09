Assemblea Lega Serie A: slitta l'elezione del presidente

6 settembre 2017

Slitta l'elezione del presidente della Lega Serie A . L'assemblea ha però intanto approvato all'unanimità - assenti Crotone e Chievo - le linee guida vincolanti per il nuovo statuto . La votazione sui fondamenti della nuova governance è arrivata al termine di una riunione durata quasi 6 ore. Sono previsti un presidente di rappresentanza e un ad, a cui spetterà la direzione delle attività economiche e commerciali della Lega, diritti tv inclusi. "Oggi per questo palazzo è stato fatto un passo avanti notevole" ha commentato il presidente della Federcalcio, Carlo Tavecchio .

In base allo statuto approvato, presidente, ad e un terzo manager indipendente faranno parte del Consiglio di Lega, con altri 4 membri. Applaude Carlo Tavecchio: "Una mia vittoria? Al commissario serve il consenso, non ha strumenti coercitivi. E' andata bene sia per commissario sia per la Lega. Entro 20 giorni andremo a presentare e approvare lo statuto, poi si passerà alla parte operativa e all'elezione delle cariche, il terreno è in discesa".





Il presidente della Federcalcio ha definito qualla conclusa "una giornata importantissima per il commissario ma soprattutto per la Lega": sullo statuto approvato si voteranno poi le governance e la presidenz. Viene inoltre istituito, ha spiegato "un direttivo snello e operativo a cui vengono conferiti i poteri che erano prima in capo all'assemblea". Secondo Tavecchio l'aspetto maggiormente rilevante è stato "rivedere il concetto dei criteri dei fondi provenienti dai diritti televisivi con l'aumento della parte fissa e di quello relativo alla meritocrazia".



