Arsenal: Sanchez malato, Wenger "chiama" il medico fiscale

30 luglio 2017

Difficile farla franca con una vecchia volpe come Arsene Wenger: ne sa qualcosa Alexis Sanchez che si è visto ricevere a casa la visita del medico per attestare se effettivamente avesse l'influenza. L'attaccante cileno nei giorni scorsi ha inviato un certificato medico per giustificare la sua assenza dal ritiro dell'Arsenal, postando anche una foto su Instagram con tanto di sciarpa al collo per proteggersi dal freddo. Realtà o solo una scusa per forzare un suo trasferimento al Manchester City o al Bayern Monaco? Fatto sta che Wenger non ha voluto correre rischi e ha inviato il medico a casa del cileno che ha confermato l'influenza. "Tutto ok, tornerà ad allenarsi martedì", ha detto Wenger al Daily Mail.