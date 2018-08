ARSENAL, MAITLAND-NAILS FUORI DUE MESI

16/08/2018

Il centrocampista dell'Arsenal, Ainsley Maitland-Niles, rischia di restare fuori per due mesi dopo aver riportato una "piccola frattura" alla gamba sinistra. Il ventenne nazionale inglese Under20 si è infortunato in uno scontro con Kuyle Walker durante il match perso contro il Manchester City, valido per la prima giornata di Premier League. "Ainsley ha riportato una piccola frattura al perone della gamba sinistra e resterà fuori per sei-otto settimane", hanno comunicato i Gunners sul sito ufficiale.