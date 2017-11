ARGENTINA, SAMPAOLI APRE A HIGUAIN

10 novembre 2017

Prima del match con la Russia, Jorge Sampaoli apre le porte dell'Argentina a Gonzalo Higuain, mai convocato sotto la sua gestione. "Nel breve termine abbiamo stabilito che la presenza di Gonzalo, essendo un attaccante top, non era l'ideale né per lui, né per la Nazionale per ciò che avevamo bisogno -ha detto il ct-. Una volta qualificati torniamo a seguire un bomber di grande valore. Lo teniamo d'occhio e in futuro potrebbe essere chiamato".