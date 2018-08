ARGENTINA, IL CT SCALONI: "MESSI PER ORA NON CONVOCATO"

22/08/2018

Il ct ad interim dell'Argentina, Lionel Scaloni, ha confermato che non convocheà Messi per le prossime amichevoli dell'Albiceleste, ma ha anche aggiunto di non avere parlato del futuro in nazionale del fuoriclasse del Barcellona, di cui si era ipotizzato un addio definitivo alla nazionale dopo l'ennesima delusione ai Mondiali di Russia. "Non abbiamo parlato di quello che potrebbe accadere in futuro - ha spiegato Scaloni ricostruendo il colloquio con il numero 10 - . Sappiamo bene quello che Messi rappresenta per noi. Nessun giocatore mi ha detto di non volere più fare parte della nazionale, ma è chiaro che in questa avventura dobbiamo coinvolgere anche altre persone".