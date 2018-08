ARGENTINA: ARRESTATO IL FRATELLO DI MESSI PER POSSESSO ILLEGALE DI ARMI

17/08/2018

Matias Messi, il fratello maggiore del calciatore argentino Lionel Messi, e' stato condannato a due anni e mezzo di carcere per possesso illegale di armi da fuoco. Il 30 novembre 2017, Matias Messi e' stato fermato dopo essere stato salvato da una barca alla deriva su un fiume. Era in possesso di un'arma di calibro 380 e non e' stato in gradi di spiegarne il motivo. Il processo si e' svolto giovedi' nel tribunale di Rosario, a circa 300 km a nord di Buenos Aires.