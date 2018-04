Arbitri Serie A: Tagliavento per Inter-Milan, Rocchi per Roma-Napoli

12 ottobre 2017

Sarà Paolo Tagliavento l'arbitro incaricato di dirigere il derby di Milano, Inter-Milan, nell'ottava giornata di Serie A. Il Var sarà Orsato, mentre Chiffi avrà il ruolo di assistente Var. Fischietto importante anche per Roma-Napoli di sabato sera con Rocchi in campo e Banti come assistente video. Per l'altro big match, Juventus-Lazio di sabato alle 18, è stato designato Mazzoleni che sarà aiutato da Fabbri come Var.