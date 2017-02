Arbitri Serie A: Giacomelli dirigerà Napoli-Genoa

9 febbraio 2017

Sono stati designati gli arbitri chiamati a dirigere le partite valide per la ventiquattesima giornata di Serie A. La Juventus a Cagliari sarà arbitrata da Calvarese, mentre l'anticipo Napoli-Genoa è stato affidato a Giacomelli. Per la Roma, impegnata a Crotone nell'anticipo dell'ora di pranzo, il fischietto designato sarà Russo. Il big match tra Lazio e Milan dell'Olimpico affidato a Damato, con Celi per Inter-Empoli.