Arbitri: Napoli-Juventus affidata a Orsato

30 marzo 2017

Sono stati designati gli arbitri per la 30.ma giornata di Serie A, che comincerà sabato alle 18 con la partita Sassuolo-Lazio , affidata a Giacomelli . Napoli-Juventus , il big match di domenica sera (ore 20:45), sarà diretto da Osato mentre per Roma-Empoli (sabato, ore 20:45) è stato designato Massa . Inter-Sampdoria (lunedì alle 20:45) sarà arbitrata da Celi , per Pescara-Milan (domenica, ore 15) è stato scelto Mazzoleni .

LA QUARTA VOLTA

Orsato dirige così la sfida fra i bianconeri e gli azzurri per la quarta volta. Il bilancio è in perfetta parità, con una vittoria per il Napoli, una per la Juventus e un pareggio.