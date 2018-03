Arbitri: Massa per Spal-Juve, Pasqua al Napoli

15 marzo 2018

Designati gli arbitri per la 29.ma giornata di Serie A. Per quanto riguarda la lotta scudetto, Spal-Juventus è stata affidata a Massa, mentre Napoli-Genoa sarà diretta da Pasqua. Per la zona Champions, Banti fischierà Crotone-Roma, Damato Lazio-Bolgona, Tagliavento Sampdoria-Inter e Mariani Milan-Chievo. A Gavillucci Torino-Fiorentina, Verona-Atalanta a Di Bello.