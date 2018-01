Arbitri e troppe partite, Guardiola va all'attacco con Mourinho e Wenger

2 gennaio 2018

A lanciare pesanti critiche nei confronti dei direttori di gara sono stati soprattutto Guardiola e Wenger. Il primo, come detto, dopo l'ultima gara di Premier: "Gli arbitri devono proteggere tutti i giocatori, non solo i miei - ha detto Pep -. Sappiamo quanto è impegnativo a livello fisico il campionato inglese, ed è giusto e bello che sia così, ma in questo modo le squadre perdono giocatori importanti". Wenger ha rincarato la dose dopo l'1-1 in casa del West Bromwich Albion, determinato da un rigore a suo dire inesistente concesso nel finale alla squadra di Allan Pardew: "Gli arbitri qui sono intoccabili, ma non si possono fare errori del genere, non c'era assolutamente fallo di mano - ha affermato il tecnico francese -. Sono arrabbiato. Io mi sono battuto molto anni fa per arrivare agli arbitri professionisti ma da allora non vedo miglioramenti".



A Pep Guardiola, poi, non piacciono i troppi impegni sotto le feste. Settimana scorsa lo aveva evidenziato anche Antonio Comnte, oggi sono arrivate le parole di Mourinho che sottoscrive quando detto dal tecnico spagnolo: "Sia dal punto di vista tecnico che fisico, queste partite di Natale e Capodanno sono un disastro per i calciatori, ma se la Lega decide così non possiamo fare altro che adeguarci. A volte si hanno 4 giorni, altre volte 2, altre ancora 3: è così per tutti. Dal canto nostro, l’anno scorso giocammo ad Anfield e abbiamo perso, mentre due giorni dopo abbiamo affrontato il Burnley in casa giocando in dieci contro undici per oltre un'ora”. Ad ogni modo, l'allenatore catalano è consapevole che il suo lamento non cambi in modo decisivo la situazione: "Ho detto la mia opinione sull'argomento ma dubito che questo serva a far cambiare idea ai vertici del calcio. Non ci sono speranze che questo accada".