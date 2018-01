Arbitri, Doveri fermato per 1-2 giornate dopo l'errore in Juventus-Torino

5 gennaio 2018

Dalla nomina ad arbitro internazionale allo stop imposto dai vertici dell'AIA in meno di un mese. Inizio di anno turbolento per l'arbitro Daniele Doveri, fischietto della sezione di Roma 1, che a causa della valutazione errata sull'azione del 2-0 della Juventus nel derby contro il Torino, nonostante l'ausilio del Var, è stato fermato per una o due giornate. Uno sbaglio non fischiare il fallo di Khedira su Acquah pagato a caro prezzo.