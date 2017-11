Arbitri: Chievo-Napoli a Massa, Orsato per Inter-Torino

2 novembre 2017

Queste le designazioni arbitrali per la 12.esima giornata di Serie A in programma sabato 4 e domenica 5 novembre, poi ci sarà la sosta per i play off della Naizonale. Chievo-Napoli è affidata a Massa, mentre ci sarà Orsato per Inter-Torino. Di Bello impegnato in Fiorentina-Roma e a Damato tocca Sassuolo-Milan. Ecco tutte le designazioni.