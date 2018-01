Arbitri: Mariani, che feeling con la Var

9 gennaio 2018

Mariani porta tutti al Var. L'arbitro della sezione di Aprilia è quello che fin qui ha beneficiato più di tutti della tecnologia in campo: cinque decisioni giuste e zero sbagliate. Mariani è il più affidabile e, infatti, è stato designato 11 volte come Var, una sola in meno di Orsato. Maresca, Guida e Damato seguono con tre decisioni giuste su tre. Nessun errore anche per loro. Calvarese, invece, finito nella bufera per il mano di Bernardeschi in Cagliari-Juve non ha mai utilizzato la Vae e ha un saldo negativo. Sembra proprio che ci siano arbitri a favore della tecnologia e altri che la rifiutano ancora.